Назван самый дорогой салат на новогоднем столе в этом году

«Цена на него поднялась на 8,5%, теперь средняя стоимость составляет 553 рубля на четырех человек», — уточнили в публикации в Telegram.
На втором месте оказался салат «Мимоза», подорожавший за год на 10,5%, до 277 рублей. Третье место заняла «Селедка под шубой». Стоимость салата выросла на 13,3%, до 261 рубля за четыре порции.
«Самым бюджетным оказался салат “Столичный”. Он подорожал всего на 3,4% и выйдет в 257 рублей на четверых», — заключили «Вести».
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».