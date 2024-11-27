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Назван самый дорогой салат на новогоднем столе в этом году

Самым дорогим салатом на новогоднем столе в 2024 году станет «Оливье». Об этом сообщили «Вести» со ссылкой на данные Росстата.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Shutterstock

«Цена на него поднялась на 8,5%, теперь средняя стоимость составляет 553 рубля на четырех человек», — уточнили в публикации в Telegram.

На втором месте оказался салат «Мимоза», подорожавший за год на 10,5%, до 277 рублей. Третье место заняла «Селедка под шубой». Стоимость салата выросла на 13,3%, до 261 рубля за четыре порции.

«Самым бюджетным оказался салат “Столичный”. Он подорожал всего на 3,4% и выйдет в 257 рублей на четверых», — заключили «Вести».

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».