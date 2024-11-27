Молдавия не признает объявленную представителями «Газпрома» задолженность за газ

«Мы заявили российской стороне, что не признаем этот долг. Мы предложили оплатить очень малую часть этого долга — $8,6 млн. Российская сторона не признает наш аудит, однако мы до сих пор не получили от “Газпрома” альтернативы. Мы обратились с просьбой, чтобы они сформировали свою позицию и проинформировали нас. На данный момент мы остаемся на позиции выводов аудита», — сказал Парликов.