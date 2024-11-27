Молдавия и «Газпром» утвердили состав совета директоров «Молдовагаза»

«В ходе переговоров с главой “Газпрома” достигнута договоренность по вопросу назначения новых членов совета директоров “Молдовагаза”. Были представлены члены совета директоров АО “Молдовагаз”, предложенные Минэнерго: Дорин Жунгиету — на должность президента совета директоров, Вадим Чебан — на должность вице-президента, Эдуард Каланча и Раду Мандрабурка — на должности членов совета директоров», — сказал Парликов. Он отметил, что главным вопросом на встрече стали поставки природного газа в Приднестровье по действующему контракту после 1 января, если транзит через Украину будет прерван. Стороны также обсудили вопрос урегулирования долга Молдавии перед «Газпромом».