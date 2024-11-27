Минсельхоз задумывается над выращиванием бананов

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Минсельхоз России задумывается над выращиванием бананов по примеру Казахстана, не исключил такую возможность в будущем. Об этом сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на пленарной сессии IX Международного форума Финансового университета «Новая экономическая политика 2.0: от адаптации к рывку».
«Мы уже задумываемся над тем, чтобы выращивать бананы. Я была на прошлой неделе в Казахстане. Казахстан начал выращивать бананы в теплицах. Не знаю, может, мы тоже к этому придем. Не знаю пока, зачем. Пока эквадорский банан стоит дешевле. Но все же меняется», — сказала она.
Министр отметила, что продукты питания имеют потенциал по экспорту, так как не все части мира находятся в хороших климатических условиях. «Мы выращиваем разные вещи, мы друг друга дополняем со многими странами, особенно со странами БРИКС», — добавила Лут.