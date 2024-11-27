Минсельхоз задумывается над выращиванием бананов

«Мы уже задумываемся над тем, чтобы выращивать бананы. Я была на прошлой неделе в Казахстане. Казахстан начал выращивать бананы в теплицах. Не знаю, может, мы тоже к этому придем. Не знаю пока, зачем. Пока эквадорский банан стоит дешевле. Но все же меняется», — сказала она.