Минэнерго: рост цен на топливо на АЗС не превысит уровень инфляции

«В октябре 2024 г. по сравнению с сентябрем 2024 г. цены производителей на автомобильный бензин в среднем стали ниже на 1,8%. Цены на дизельное топливо в настоящее время меняются под влиянием сезонного фактора и необходимостью перехода на межсезонные и зимние его сорта», — отметили в министерстве.
«Ожидается, что по итогам года изменения розничных цен на моторное топливо будут находиться в пределах накопленной инфляции. В целом характер изменения цен на моторное топливо на отечественном рынке в течение года имеет разнонаправленную динамику», — добавили в министерстве.
По данным Росстата, с 1 января по 25 ноября 2024 года инфляция в стране составила с начала года — 7,8%, при этом цены на бензин выросли на 9,35% (выше инфляции), на дизель — 5,95% (ниже инфляции).
«Внутренний рынок в полном объеме обеспечен всеми видами топлива, а накопленных запасов достаточно для его дальнейшего насыщения», — отметили в Минэнерго.
«Отгрузки дизельного топлива на внутренний рынок в сравнении с предыдущим годом выросли почти на 7%, а автомобильного бензина — на 3%», — добавили в министерстве.