Минэнерго: рост цен на топливо на АЗС не превысит уровень инфляции

«В октябре 2024 г. по сравнению с сентябрем 2024 г. цены производителей на автомобильный бензин в среднем стали ниже на 1,8%. Цены на дизельное топливо в настоящее время меняются под влиянием сезонного фактора и необходимостью перехода на межсезонные и зимние его сорта», — отметили в министерстве.