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Минэнерго: рост цен на топливо на АЗС не превысит уровень инфляции

Накопленных запасов топлива достаточно для дальнейшего насыщения рынка, отметили в ведомстве.

Источник: Reuters

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Министерство энергетики России считает, что рост цен на топливо на АЗС в России в этом году не превысит уровень инфляции, сообщили ТАСС в Минэнерго, комментируя статистику Росстата.

«В октябре 2024 г. по сравнению с сентябрем 2024 г. цены производителей на автомобильный бензин в среднем стали ниже на 1,8%. Цены на дизельное топливо в настоящее время меняются под влиянием сезонного фактора и необходимостью перехода на межсезонные и зимние его сорта», — отметили в министерстве.

«Ожидается, что по итогам года изменения розничных цен на моторное топливо будут находиться в пределах накопленной инфляции. В целом характер изменения цен на моторное топливо на отечественном рынке в течение года имеет разнонаправленную динамику», — добавили в министерстве.

По данным Росстата, с 1 января по 25 ноября 2024 года инфляция в стране составила с начала года — 7,8%, при этом цены на бензин выросли на 9,35% (выше инфляции), на дизель — 5,95% (ниже инфляции).

«Внутренний рынок в полном объеме обеспечен всеми видами топлива, а накопленных запасов достаточно для его дальнейшего насыщения», — отметили в Минэнерго.

«Отгрузки дизельного топлива на внутренний рынок в сравнении с предыдущим годом выросли почти на 7%, а автомобильного бензина — на 3%», — добавили в министерстве.