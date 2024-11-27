Лавров: РФ призывает вкладываться во все виды топлива во избежание шока на рынке

Лавров отметил, что в настоящее время на международных площадках идут активные дискуссии по поводу перехода к использованию низкоэмиссионных технологий. «Имеется в виду, что выбросы углекислого газа (CO2) создают парниковый эффект, который в свою очередь ведет к потеплению климата, — объяснил он. — Делается вывод, что если ограничить эмиссии CO2, повышения температур не будет, или оно будет происходить не так быстро».