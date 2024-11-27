Лавров: РФ призывает вкладываться во все виды топлива во избежание шока на рынке

«Российская делегация, как и ранее, предостерегла всех участников от того, чтобы вести дело к увеличению глобального финансирования сектора возобновляемых источников энергии за счет снижения инвестиций в традиционные отрасли энергетики. Считаем, что во избежание шоков на энергетических рынках и усугубления проблемы энергетической бедности необходимо вкладывать средства во все доступные виды топлива», — указал он.
«Задачу энергоперехода мы рассматриваем в контексте обеспечения всеобщего доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии. Ключевую роль в этом процессе отводим природному газу, самому чистому из всех углеводородов и идеальному переходному топливу», — добавил министр.
Лавров отметил, что в настоящее время на международных площадках идут активные дискуссии по поводу перехода к использованию низкоэмиссионных технологий. «Имеется в виду, что выбросы углекислого газа (CO2) создают парниковый эффект, который в свою очередь ведет к потеплению климата, — объяснил он. — Делается вывод, что если ограничить эмиссии CO2, повышения температур не будет, или оно будет происходить не так быстро».
При этом глава МИД РФ обратил особое внимание, что подобная позиция поддерживается не во всех научных кругах. «Существует и школа мысли, чьи представители на конкретных фактах и весьма убедительно показывают, что изменение климата — это циклический процесс, следовательно, значение антропогенного фактора в выкладках сторонников борьбы с изменением климата, мягко говоря, сильно преувеличено», — подчеркнул он.
Обещания Запада
Лавров также обратил внимание, что в ходе 29-й Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР-29) в Баку представители развитых стран заверили коллег из развивающихся стран в том, что им будет оказана ежегодная финансовая поддержка зеленых проектов на сумму в размере $300 млрд.
«Напомню, что Запад не соизволил выполнить прежнее обязательство по зеленому финансированию, которое было в три раза меньше по ежегодному объему обещанных средств», — отметил он.
Глава МИД РФ констатировал, что Россия будет настаивать «на выполнении развитыми странами взятых на себя обязательств по содействию развивающимся государствам».
О 29-й конвенции ООН СОР-29.
СОР-29 проходил с 11 по 22 ноября в столице Азербайджана. Делегаты более чем из 100 стран рассматривали на форуме выработку эффективных решений для борьбы с негативным влиянием глобального потепления и для адаптации зеленой повестки. Итогом встречи после долгих обсуждений стало согласование новой коллективной количественной цели по климатическому финансированию в размере $300 млрд в год.
Она заменит нынешний механизм такого финансирования, согласованный в 2009 году и заключающийся в том, что развитые страны обязались выделять развивающимся государствам $100 млрд ежегодно.