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Курс юаня превысил 15 рублей впервые с конца марта 2022 года

В ходе продолжающегося 27 ноября значительного ослабления рубля курс китайской валюты — юаня — впервые с 29 марта 2022 года поднялся на Московской бирже выше 15 рублей, о чем свидетельствуют данные торгов.

Источник: Reuters

Стоимость юаня на данный момент достигла 15,13 рубля.

Отметку в 14 рублей китайская валюта прошла 22 ноября. А больше 14,5 юань по отношению к российской валюте стал стоить накануне.