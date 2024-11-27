Курс евро на Forex превысил 120 рублей

Курс евро на международном рынке Forex превысил 120 ₽ впервые с марта 2022 года. На 16:10 по московскому времени эта валюта торговалась по 120,585 ₽ (+8,96%).
На 17:12 по московскому времени евро торгуется около 119,68 рубля.
Курс доллара в пике 27 ноября тоговался выше 114,5 рубля (+8,53%), после чего перешел к коррекции до 113 рублей (+7,36%).
Напомним, что министр финансов России Антон Силуанов ранее заявлял о выгодности такого курса нацвалюты для экспортеров. По его мнению, компаниям-поставщикам фактор курса рубля важнее, чем уровень ключевой ставки. Глава Минфина считает, что такой курс рубля способствует экспорту.
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