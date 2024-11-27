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Курс евро на Forex превысил 120 рублей

Курс доллара на международном рынке Forex подскакивал до 114,5 рублей, после чего скорректировался к 113 рублям.

Елена Гуринович
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

Курс евро на международном рынке Forex превысил 120 ₽ впервые с марта 2022 года. На 16:10 по московскому времени эта валюта торговалась по 120,585 ₽ (+8,96%).

На 17:12 по московскому времени евро торгуется около 119,68 рубля.

Источник: Freepik

Курс доллара в пике 27 ноября тоговался выше 114,5 рубля (+8,53%), после чего перешел к коррекции до 113 рублей (+7,36%).

Напомним, что министр финансов России Антон Силуанов ранее заявлял о выгодности такого курса нацвалюты для экспортеров. По его мнению, компаниям-поставщикам фактор курса рубля важнее, чем уровень ключевой ставки. Глава Минфина считает, что такой курс рубля способствует экспорту.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».