Из-за ослабления рубля усилился отток мигрантов из России

Заработные платы в строительной сфере в 2024 году значительно увеличились, у некоторых специалистов они выросли в три и более раза по сравнению с 2023 годом, сообщил Максим Федорченко, вице-президент Российского союза строителей, во время обсуждения экспертного совета по легализации экономики при комитете Госдумы по экономической политике.
Федорченко отметил, что такая динамика обусловлена вынужденным переходом рабочих в оборонно-промышленный комплекс, а также усилением миграционного законодательства.
Заместитель председателя комитета по экономической политике Госдумы Артем Кирьянов утверждал, что трудности в привлечении мигрантов объясняются ростом доходов строительных работников. По его словам, снижение привлекательности заработных плат для мигрантов также связано с обесцениванием рубля, что способствует оттоку иностранных рабочих из России.
В России наблюдается демографический спад, совпадающий с нехваткой квалифицированных рабочих. Рабочая сила на рынке труда есть, но ее квалификация не соответствует требованиям работодателей, пояснила кандидат экономических наук, доцент базовой кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Плеханова Фарида Мирзабалаева.
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Т Ослабление рубля вызвало отток мигранов из России: в каких отраслях не хватает рабочей силы, причины, мнения экспертов.
Д Рассказываем, какие факторы способствуют оттоку рабочей силы, как ослабление рубля и нехватка мигрантов отразились на зарплатах в строительной отрасли, почему строительным компаниям не хватает квалифицированных специалистов из России и что об этом говорят эксперты.