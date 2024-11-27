Из-за ослабления рубля усилился отток мигрантов из России

Заработные платы в строительной сфере в 2024 году значительно увеличились, у некоторых специалистов они выросли в три и более раза по сравнению с 2023 годом, сообщил Максим Федорченко, вице-президент Российского союза строителей, во время обсуждения экспертного совета по легализации экономики при комитете Госдумы по экономической политике.