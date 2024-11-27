Импортная мебель может сильно подорожать

Инициатива, с одной стороны, действительно может способствовать развитию отечественного производства, считает основатель и управляющий партнер интерьерной компании Woodstone Interior Tailors Мария Волкова. Кроме того, это открывает новые возможности для совместных проектов с российскими фабриками, что особенно важно для дизайнеров, ориентированных на индивидуальные решения. С другой стороны, такие изменения могут ограничить выбор для заказчиков и дизайнеров. Высокие пошлины приведут к удорожанию многих премиальных брендов из недружественных стран, которые, однако, играют ключевую роль в формировании уникальных интерьеров. Дизайнерам станет сложнее учитывать запросы клиентов, привыкших к разнообразию мирового рынка. «В целом, успех инициативы будет зависеть от того, смогут ли российские производители быстро адаптироваться и предложить конкурентоспособные продукты. Если да, то это может стать стимулом для отрасли».