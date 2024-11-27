Импортная мебель может сильно подорожать

Отечественные изготовители мебели просят ведомство установить пошлины в 60% на импортную мебель из недружественных стран. Для мебели из остальных стран пошлины, по мнению направившей письмо Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР), должны составлять 10%.
Сейчас для любой зарубежной мебели размер пошлин 9−12%, и это значительно ниже, чем в других странах, говорится в письме. Российский рынок остается открытым для иностранной мебели, тогда как большинство других стран защищают свои рынки и доступ российской мебели на рынок, напротив, ограничивают, устанавливая высокие заградительные пошлины. Например, средняя пошлина на российскую мебель в Турции превышает 30%, в странах Ближнего Востока и Северной Африки (Саудовская Аравия, Иордания, Марокко и Египет) она достигает 30−60%. А доступ в европейские страны, где до 2022 года российский экспорт бурно развивался, для российских мебельщиков закрыт.
В 2021 году объем экспорта мебели из России составлял 300 млн долларов, однако из-за санкционных ограничений он упал до 100 млн в 2022 году и сейчас остается примерно на этом уровне.
Объем импорта мебели в Россию в 2023 году составил около 110 млрд руб., а в 2024 году, по предварительной оценке АМДПР, вырастет до 130 млрд. Около 30 млрд руб. в прошлом году пришлось на импорт из недружественных стран, в текущем году эта доля может вырасти до 35 млрд. «Несмотря на санкции и ограничения, европейские мебельные производители, за исключением крупных компаний вроде IKEA и JYSK, продолжают поставки на российский рынок, — отмечает президент АМДПР, гендиректор “Первой мебельной фабрики” Александр Шестаков. — Некрупные игроки нашли способ адаптироваться к новым условиям, в то время как российским производителям по-прежнему закрыт доступ в страны Европы».
Введение по сути заградительных пошлин на заграничную мебель может, по мнению авторов письма, приостановить снижение роста производства и заместить выпавшие доходы от снижения объемов экспорта. Кроме того, в АМДПР эту инициативу объясняют стремлением создать более справедливые условия для отечественных производителей. Такое решение, отмечают в ассоциации, даст возможность развивать производство нашим компаниям и поддержит российский бюджет за счет налоговых поступлений от роста внутреннего рынка. «Без установления таких защитных мер замедление роста мебельной отрасли продолжится, наши производители рискуют снизить объемы производства и выйти на “плато” уже в 2026 году, — продолжает Шестаков. — К сожалению, мы не видим предпосылок для быстрого восстановления нашего экспорта до прежних значений». Ситуация сложна не только в мебельном производстве, но и в смежных отраслях: производстве древесных плит, фурнитуры и в легкой промышленности.
В АМДПР подчеркивают, что введение дополнительных пошлин — это временная мера, которая должна быть отменена, если зарубежные страны пересмотрят свою политику и откроют доступ для российской мебели на равных условиях.
На прошедшей недавно в Москве VI Всероссийской конференции производителей мебели глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что ведомство готово поддержать инициативу о введении заградительных пошлин на мебель из недружественных стран. Сейчас по достаточно широкой номенклатуре товаров применяются повышенные пошлины на импорт, нет причин не сделать этого по мебели, считает министр.
Российские дизайнеры интерьеров, которые зачастую и сами производят мебель, оценивают инициативу неоднозначно.
«Мы будем рады появлению дополнительных преференций, выделяющих мебель отечественного производства перед импортными аналогами», — говорит гендиректор Dantone Home Сергей Воронов. «Мы размещаем заказы на производство части мебели, разработанной нашими дизайнерами, в таких странах как Вьетнам и Китай, — добавил он. — Поэтому данная инициатива полезна и будет способствовать расширению товарного предложения не только российского производства, но и мебели, созданной по нашему дизайну на других территориях».
Инициатива, с одной стороны, действительно может способствовать развитию отечественного производства, считает основатель и управляющий партнер интерьерной компании Woodstone Interior Tailors Мария Волкова. Кроме того, это открывает новые возможности для совместных проектов с российскими фабриками, что особенно важно для дизайнеров, ориентированных на индивидуальные решения. С другой стороны, такие изменения могут ограничить выбор для заказчиков и дизайнеров. Высокие пошлины приведут к удорожанию многих премиальных брендов из недружественных стран, которые, однако, играют ключевую роль в формировании уникальных интерьеров. Дизайнерам станет сложнее учитывать запросы клиентов, привыкших к разнообразию мирового рынка. «В целом, успех инициативы будет зависеть от того, смогут ли российские производители быстро адаптироваться и предложить конкурентоспособные продукты. Если да, то это может стать стимулом для отрасли».
За последние годы российские дизайнеры и производители и так получили множество преимуществ и интересных вызовов и далеко не все успели реализовать полученные возможности — с точки зрения технологий, заполнения ниш на рынке