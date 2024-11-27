Годовой рост ВВП РФ за 10 месяцев составил 4,1%

«По оценке Минэкономразвития России, в октябре 2024 года рост ВВП составил 3,2% г/г, как и месяцем ранее (оценка за сентябрь уточнена в связи с выходом предварительной оценки Росстата за III квартал 2024 года). С исключением сезонного фактора рост на 0,1% м/м после 0,7% м/м в сентябре. В целом за 10 месяцев 2024 года, по оценке Минэкономразвития России, рост ВВП составил 4,1% г/г», — отмечается в обзоре.