Годовой рост ВВП РФ за 10 месяцев составил 4,1%

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Годовой рост ВВП РФ за 10 месяцев 2024 г. составил 4,1%, в октябре показатель вырос на 3,2% как и в сентябре. Об этом говорится в Обзоре о текущей ситуации в экономике, подготовленном Минэкономразвития.
«По оценке Минэкономразвития России, в октябре 2024 года рост ВВП составил 3,2% г/г, как и месяцем ранее (оценка за сентябрь уточнена в связи с выходом предварительной оценки Росстата за III квартал 2024 года). С исключением сезонного фактора рост на 0,1% м/м после 0,7% м/м в сентябре. В целом за 10 месяцев 2024 года, по оценке Минэкономразвития России, рост ВВП составил 4,1% г/г», — отмечается в обзоре.
Как сообщалось ранее, по итогам 2024 года Минэкономразвития ожидает рост ВВП страны на 3,9%.