Эксперты: ОПЕК+ придется продлевать добровольные сокращения добычи нефти

С первого квартала 2024 года восемь стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, добровольно снижают производство нефти на 2,2 млн баррелей в сутки (б/с). С октября 2024 года эти страны планировали постепенно начать восстанавливать добычу, однако ее увеличение было отложено до конца 2024 года. Агентство Bloomberg со ссылкой на источники в делегациях ОПЕК+ сообщало, что на встрече 1 декабря страны альянса могут договориться отложить наращивание добычи еще на несколько месяцев.