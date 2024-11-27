Эксперты: ОПЕК+ придется продлевать добровольные сокращения добычи нефти

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Странам ОПЕК+ на предстоящей 1 декабря министерской встрече, скорее всего, придется принимать решение о продлении добровольных сокращений добычи нефти. Рыночные факторы пока не позволяют альянсу «безболезненно» начать наращивание добычи, считают опрошенные ТАСС эксперты.
С первого квартала 2024 года восемь стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, добровольно снижают производство нефти на 2,2 млн баррелей в сутки (б/с). С октября 2024 года эти страны планировали постепенно начать восстанавливать добычу, однако ее увеличение было отложено до конца 2024 года. Агентство Bloomberg со ссылкой на источники в делегациях ОПЕК+ сообщало, что на встрече 1 декабря страны альянса могут договориться отложить наращивание добычи еще на несколько месяцев.
Руководитель аналитического центра европейского брокера Mind Money Игорь Исаев предполагает, что на фоне продолжающегося снижения цены нефти странам ОПЕК+ придется продлевать сокращения добычи. По его словам, уменьшению стоимости нефти способствует и ослабление напряженности на Ближнем Востоке, поскольку исчезает геополитический риск, заложенный в нефтяные котировки. «Если потребление нефти снизится, ОПЕК+ может пойти на дальнейшее сокращение добычи. Пока речи о наращивании производства или восстановлении прежних объемов не идет — напротив, возможны новые ограничения», — говорит эксперт.
Директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев также придерживается точки зрения, что сохранение добровольных сокращений пока выглядит наиболее вероятным сценарием для ОПЕК+. Хотя, по его мнению, противоречия между участниками альянса явно растут. «С точки зрения рыночных факторов, в течение всего 2025 года не видно такого момента, когда увеличить добычу ОПЕК+ смогла бы безболезненно, не вызвав заметного снижения мировых цен», — отмечает он.
При этом Белогорьев допускает, что момент для увеличения добычи ОПЕК+ может подарить избранный президент США Дональд Трамп, от которого почти все ждут резкого усиления давления на нефтяной экспорт Ирана. По словам эксперта, это может выбить с рынка за короткое время порядка полумиллиона баррелей в сутки.
С тем, что ОПЕК+, вероятно, не будут принимать решение об увеличении добычи, согласен и эксперт «Финама» Николай Дудченко. «С нашей точки зрения, при текущих уровнях цен на нефть для картеля будет нелогичным шагом выпуск дополнительных объемов на рынок», — подчеркивает эксперт. При этом, по его мнению, главным риском для цены нефти, на которую ориентируются страны ОПЕК+ при принятии решений, являются возможные шаги США по наращиванию добычи нефти.
Что может помешать ОПЕК+ нарастить добычу?
Как подчеркивает Исаев, ключевым фактором на нефтяном рынке остается уровень потребления нефти, особенно в Китае. Эксперт обращает внимание на то, что Китай в последнее время не показывает значительного роста потребления нефти и остается наиболее неопределенным фактором для рынка.
«Пока нет признаков скорого восстановления экономической активности, способного увеличить спрос на нефть. Помимо Китая, значительное влияние оказывают Индия, Европа, Южная Корея и Япония, но в этих регионах ситуация стабильна. Таким образом, именно китайский спрос будет определяющим фактором, влияющим на перспективы увеличения добычи», — отмечает он.
В то же время Белогорьев полагает, что новых признаков увеличения темпов роста спроса на нефть в 2025 году не видно, а предложение нефти от стран «не ОПЕК+» усиливается. «Рынок явно стоит на грани профицита предложения. Любое увеличение добычи ОПЕК+ в такой ситуации будет вести к снижению цен», — добавляет эксперт.