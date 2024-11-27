Экономист предложил ввести льготную ипотеку для молодежи

«Целесообразно в регионах с оттоком кадров предусмотреть льготные ипотечные программы для молодежи. При этом важным условием предоставления такой ипотеки должно быть требование к минимальному периоду отработки в соответствующем субъекте России (например, 10 лет)», — сказал он.
По словам эксперта, такая мера внесет позитивный вклад в усилия по решению проблем на рынке труда и по удовлетворению потребности населения в жилье. Кроме того, ипотека станет драйвером развития рынка недвижимости в регионах, где сейчас строительство нового жилья идет наименьшими темпами.
Балынин добавил, что конкретные параметры такой ипотеки можно будет обсудить по мере снижения рыночных ставок, поскольку разница компенсируется за счет федерального бюджета.
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