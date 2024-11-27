Экономист предложил ввести льготную ипотеку для молодежи

По словам эксперта, такая мера внесет позитивный вклад в усилия по решению проблем на рынке труда и по удовлетворению потребности населения в жилье. Кроме того, ипотека станет драйвером развития рынка недвижимости в регионах, где сейчас строительство нового жилья идет наименьшими темпами.