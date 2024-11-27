Депутат рассказал, засчитают ли работу до 18 лет в общий трудовой стаж

Д Объясняем, включают ли в общий стаж работу до 18 лет, что говорит законодательство, с какого возраста в России можно официально работать, при каких условиях работа с 14 до 18 лет будет засчитана в стаж, почему важно работать официально и что об этом говорит депутат.