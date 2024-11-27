Депутат рассказал, засчитают ли работу до 18 лет в общий трудовой стаж

«Законодательство разрешает принимать на работу с 14 лет. Трудовой стаж, накопленный в несовершеннолетнем возрасте, засчитывается. Подработка, работа на половину или четверть ставки — все это идет в зачет. Главное условие — официальное трудоустройство. Наниматель обязан заключить договор и оформить молодому сотруднику трудовую книжку, если ранее таковой не имелось», — добавил Никитин.
Как напомнил депутат, более 60% российских студентов по статистике одновременно учатся и подрабатывают. И если раньше считалось, что студенческие подработки позволяют получить деньги на мелкие расходы, то сегодня это и официальный опыт, и стаж, и вклад в будущую пенсию.
«При этом, согласно того же опроса, чуть более 15% развиваются по специальности, а остальные трудятся в общепите, доставках и на интернет-платформах. Каждый официально оформленный день работы, даже на четверть ставки, прибавляет пенсионные баллы к вашему будущему обеспечению», — подвел итоги Никитин.
Т В Госдуме рассказали, как включить в общий трудовой стаж работу в возрасте до 18 лет: условия по закону, преимущества официального трудоустройства, с какого возраста можно работать, зачем это нужно, советы депутата.
Д Объясняем, включают ли в общий стаж работу до 18 лет, что говорит законодательство, с какого возраста в России можно официально работать, при каких условиях работа с 14 до 18 лет будет засчитана в стаж, почему важно работать официально и что об этом говорит депутат.