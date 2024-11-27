Дефицит инфраструктуры Восточного полигона сохранится до 2032 года

По состоянию на 2024 год экспорт энергетического угля калорийностью 5500 (марка Д) через порты Дальнего Востока «глубоко убыточен», что обусловлено неравномерным снижением экспортных цен и ростом затрат на реализацию твердого топлива. Например, доля логистики в цене FOB Восточный достигла рекордных за последние пять лет 83%. Стоимость поставки, которая включает в себя себестоимость продукции, железнодорожную перевозку, перевалку, а также учитывает доходность экспортера, налог на прибыль, экспортную пошлину (сейчас ее действие приостановлено в отношении энергетического угля и антрацита, но продолжает распространяться на коксующийся уголь. — РБК) или надбавку к НДПИ, составляет 7,6 тыс. руб. за тонну, 4,5 тыс. руб. из них приходится на транспортировку по железной дороге из Кузбасса. Таким образом, поставка становится нерентабельной, по оценке NEFT Research, на уровне 2 тыс. руб.