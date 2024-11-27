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Что подорожало и подешевело в России с 19 по 25 ноября

Росстат вечером в среду опубликовал данные по инфляции в России за неделю с 19 по 25 ноября.

Елена Гуринович
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Недельная инфляция в РФ с 19 по 25 ноября составила 0,36%. Годовая инфляция ускорилась до 8,7% годовых.

За неделю на полках магазинов подорожали следующие товары:

  • масло сливочное — на 1,1%,
  • масло подсолнечное — на 0,7%,
  • сметана — на 1,1%,
  • молоко пастеризованное — на 0,9%,
  • творог и молоко стерилизованное — на 0,8%,
  • сыры твердые, полутвердые и мягкие — на 0,7%,
  • яйца куриные — на 1,1%,
  • рыба мороженая — на 0,7%,
  • хлеб пшеничный — на 0,5%
  • баранина — на 0,4%,
  • колбасы полукопченые и варено-копченые — на 0,3%,
  • цены на плодоовощную продукцию выросли на 3,8%, в том числе на огурцы (10,6%), помидоры (5,8%), капусту белокочанную (3,7%), лук репчатый (3,2%), картофель (2,7%), свеклу столовую (2,3%), бананы (1,4%), яблоки (1,1%) и морковь (1,0%),
  • Мыло туалетное и хозяйственное — на 0,4%.

Цены на АЗС также в зоне роста:

  • дизельное топливо подорожало на 0,5%,
  • бензин автомобильный — на 0,4%.

Товары, которые подешевели за неделю:

  • вермишель — на 0,3%,
  • колбасы вареные — на 0,2%,
  • консервы мясные для детского питания — на 0,1%,
  • подгузники детские, бумага туалетная и порошки стиральные — на 0,1%,
  • смартфоны — на 0,2%,
  • телевизоры — на 0,1%.