Что подорожало и подешевело в России с 19 по 25 ноября

Недельная инфляция в РФ с 19 по 25 ноября составила 0,36%. Годовая инфляция ускорилась до 8,7% годовых.
За неделю на полках магазинов подорожали следующие товары:
- масло сливочное — на 1,1%,
- масло подсолнечное — на 0,7%,
- сметана — на 1,1%,
- молоко пастеризованное — на 0,9%,
- творог и молоко стерилизованное — на 0,8%,
- сыры твердые, полутвердые и мягкие — на 0,7%,
- яйца куриные — на 1,1%,
- рыба мороженая — на 0,7%,
- хлеб пшеничный — на 0,5%
- баранина — на 0,4%,
- колбасы полукопченые и варено-копченые — на 0,3%,
- цены на плодоовощную продукцию выросли на 3,8%, в том числе на огурцы (10,6%), помидоры (5,8%), капусту белокочанную (3,7%), лук репчатый (3,2%), картофель (2,7%), свеклу столовую (2,3%), бананы (1,4%), яблоки (1,1%) и морковь (1,0%),
- Мыло туалетное и хозяйственное — на 0,4%.
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Цены на АЗС также в зоне роста:
- дизельное топливо подорожало на 0,5%,
- бензин автомобильный — на 0,4%.
Товары, которые подешевели за неделю:
- вермишель — на 0,3%,
- колбасы вареные — на 0,2%,
- консервы мясные для детского питания — на 0,1%,
- подгузники детские, бумага туалетная и порошки стиральные — на 0,1%,
- смартфоны — на 0,2%,
- телевизоры — на 0,1%.