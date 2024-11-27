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ЦБ отказался от покупки валюты на внутреннем рынке до конца года

Центробанк с 28 ноября и до конца года останавливает покупку валюты на внутреннем рынке с целью снижения волатильности, сообщается на сайте регулятора в среду, 27 ноября.

Елена Гуринович
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

«Банк России принял решение с 28 ноября 2024 года до конца 2024 года не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина России, связанных с реализацией бюджетного правила. Решение принято в целях снижения волатильности финансовых рынков», — говорится в сообщении.

При этом ЦБ продолжит в соответствии с ранее анонсированным порядком проводить на внутреннем валютном рынке операции по продаже иностранной валюты, связанные с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), в том числе с учетом всех операций, осуществленных со средствами фонда в 2023 году, в объеме 8,40 млрд рублей в день.

Решение о возобновлении Банком России операций на внутреннем валютном рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина России, связанных с реализацией бюджетного правила, будет приниматься с учетом складывающейся ситуации на финансовых рынках.

«Отложенные покупки будут осуществлены в течение 2025 года», — подытожил регулятор.