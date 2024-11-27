Bloomberg оценил угрозу для Европы от холодной зимы без газа из России

Грядущая зима в Европе будет самой холодной с момента начала полномасштабных боевых действий на Украине, пишет Bloomberg на основании данных Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды.
Несмотря на то что в целом температуры будут на уровне выше нормы, это все же приведет к увеличению спроса на отопление до самого высокого уровня с начала военной операции, на это указывают данные Maxar Technologies. Это стимулирует рост «и без того высоких цен» на энергоносители, отмечает агентство. Bloomberg напоминает, что с 1 января также остановятся поставки газа через Украину.
Данные Weather Services International свидетельствуют, что температуры упадут уже в декабре, а спрос на отопление по всей Европе превысит сезонные нормы. Например, в Осло средняя температура, по прогнозам, упадет до −12 °С, что на девять градусов ниже 30-летнего среднего значения. Метеорологи также ожидают наиболее существенного понижения температур в Италии и на Балканах.
Сейчас базовый вариант «Газпрома» о поставках газа в ЕС — то, что транзита через Украину не будет. Об этом писал накануне Reuters со ссылкой на проект плана, который еще не утвердило руководство компании. При этом запасы газа в ЕС из-за холодов уже упали за три недели с 95 до 88%. Это гораздо быстрее, чем в прошлые годы.
Россия заявляла, что не отказывается от поставок газа в Европу. Президент России Владимир Путин указывал, что по европейским правилам аукционы бронирования проводятся в июле, а украинский оператор такие аукционы не провел. «Существует несколько маршрутов, по которым российский газ может поступать европейским потребителям. И мы не отказываем в этих поставках», — добавил Путин.
Еврокомиссия уже обращалась к Азербайджану с просьбами о поставках газа, говорил президент страны Ильхам Алиев.