Bloomberg оценил угрозу для Европы от холодной зимы без газа из России

Сейчас базовый вариант «Газпрома» о поставках газа в ЕС — то, что транзита через Украину не будет. Об этом писал накануне Reuters со ссылкой на проект плана, который еще не утвердило руководство компании. При этом запасы газа в ЕС из-за холодов уже упали за три недели с 95 до 88%. Это гораздо быстрее, чем в прошлые годы.