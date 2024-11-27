Аналитик объяснил, как новое месторождение золота в Китае скажется на рынке золота

Ранее Геологическое управление Хунань (Китай) сообщало, что в провинции обнаружили запасы золота стоимостью около 82,8 миллиарда доллары. О том, насколько на самом деле ценна такая находка и какое влияние она окажет на мировой рынок золота, Финансам Mail разъяснил Иван Авсейко, старший аналитик УК «Первая».