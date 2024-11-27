Аналитик объяснил, как новое месторождение золота в Китае скажется на рынке золота

«Разработка подземных месторождений — долгий и дорогостоящий процесс, требующих не только строительство подземного рудника, но и сопутствующей инфраструктуры, в том числе золотоизвлекательных фабрик», — пояснил эксперт.
Он отметил, что в данном случае речь идет о залежах на глубине более 3 км, поэтому сперва необходимо разобраться, будет ли это месторождение рентабельным. По его словам, нужен подробный технико-экономический анализ рентабельности разработки данного депозита.
Учитывая дороговизну разработки, Иван Авсейко в перспективе ближайших нескольких лет не ожидает никаких эффектов на рынок золота или на цену металла.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».