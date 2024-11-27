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Аналитик объяснил, как новое месторождение золота в Китае скажется на рынке золота

Ранее Геологическое управление Хунань (Китай) сообщало, что в провинции обнаружили запасы золота стоимостью около 82,8 миллиарда доллары. О том, насколько на самом деле ценна такая находка и какое влияние она окажет на мировой рынок золота, Финансам Mail разъяснил Иван Авсейко, старший аналитик УК «Первая».

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Unsplash

«Разработка подземных месторождений — долгий и дорогостоящий процесс, требующих не только строительство подземного рудника, но и сопутствующей инфраструктуры, в том числе золотоизвлекательных фабрик», — пояснил эксперт.

Он отметил, что в данном случае речь идет о залежах на глубине более 3 км, поэтому сперва необходимо разобраться, будет ли это месторождение рентабельным. По его словам, нужен подробный технико-экономический анализ рентабельности разработки данного депозита.

Учитывая дороговизну разработки, Иван Авсейко в перспективе ближайших нескольких лет не ожидает никаких эффектов на рынок золота или на цену металла.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».