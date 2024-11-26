Впервые за пять лет на рынке аптек России сменился лидер

Генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк обращает внимание на небольшой отрыв, подчеркивая, что соперничество между компаниями будет продолжаться до конца года. По словам эксперта, успех сети «Апрель» объясняется активной политикой по открытию новых точек, число которых с января по сентябрь возросло до 8470, что на 21% больше, чем в прошлом году.