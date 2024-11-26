Впервые за пять лет на рынке аптек России сменился лидер

По итогам первых девяти месяцев 2024 года сеть «Апрель» увеличила свою выручку на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 136,4 миллиарда рублей и заняв первое место на аптечном рынке по объемам продаж. Об этом свидетельствует отчет аналитической компании DSM Group, с которым ознакомилось издание «Ведомости».
«Ригла», которая долгое время была лидером, впервые с 2018 года переместилась на вторую позицию. За отчетный период ее выручка составила 136,2 миллиарда рублей, что на 24% больше по сравнению с предыдущим годом, а количество аптек достигло 4920.
Генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк обращает внимание на небольшой отрыв, подчеркивая, что соперничество между компаниями будет продолжаться до конца года. По словам эксперта, успех сети «Апрель» объясняется активной политикой по открытию новых точек, число которых с января по сентябрь возросло до 8470, что на 21% больше, чем в прошлом году.
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