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В штаб-квартире Amazon в Японии прошли обыски

ТОКИО, 26 ноября. /ТАСС/. Правоохранители провели обыски в расположенной в Токио штаб-квартире японского подразделения американской корпорации Amazon. Об этом сообщило японское общественное телевидение.

Источник: AP 2024

По данным телеканала NHK, Amazon Japan подозревается в нарушении антимонопольного законодательства. В японской государственной Комиссии по честной торговле полагают, что японская дочка Amazon принуждает ретейлеров намеренно устанавливать цены на свои товары ниже, чем на других аналогичных онлайн-площадках. Компанию также подозревают в том, что она вынуждает ретейлеров пользоваться ее логистическими сервисами — взамен Amazon Japan помещает товары этих компаний на более заметные позиции на своем сайте. В японской государственной комиссии уверены, что подобные практики являются нарушением действующего в стране антимонопольного законодательства.

Ранее агентство Reuters сообщало, что антимонопольные органы ЕС могут инициировать расследование против американской корпорации Amazon из-за вероятного нарушения Закона о цифровых рынках. Amazon подозревают в том, что он отдает несправедливое предпочтение товарам под собственным брендом, продаваемым на онлайн-площадке корпорации.