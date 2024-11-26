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В посольстве РФ в Японии сообщили об одном обращении из-за карт UnionPay

ТОКИО, 26 ноября. /ТАСС/. Посольство России в Японии держит ситуацию с картами UnionPay Газпромбанка, которые перестали обслуживаться японскими банкоматами, на контроле. Как сообщили корреспонденту ТАСС в посольстве, в российское дипломатическое представительство поступило только одно обращение по этой проблеме.

Источник: Freepik

«Недавно поступило пока лишь первое обращение в Консульский отдел посольства, но мы держим ситуацию на контроле», — отметил собеседник агентства.

Карты UnionPay Газпромбанка перестали обслуживаться в японских банкоматах на минувших выходных.

21 ноября Министерство финансов США сообщило о новом пакете антироссийских санкций, в который вошли десятки физических и юридических лиц. Под ограничения попал в том числе Газпромбанк, на который ранее санкции не распространялись. Позднее банк сообщил, что санкции не повлияют на его работу, банк продолжает обслуживать клиентов и проводить операции на финансовых рынках в штатном режиме. Все карты банка, в том числе иностранных платежных систем, продолжат работать в магазинах, а также в банкоматах на всей территории России.