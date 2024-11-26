В посольстве РФ в Японии сообщили об одном обращении из-за карт UnionPay

21 ноября Министерство финансов США сообщило о новом пакете антироссийских санкций, в который вошли десятки физических и юридических лиц. Под ограничения попал в том числе Газпромбанк, на который ранее санкции не распространялись. Позднее банк сообщил, что санкции не повлияют на его работу, банк продолжает обслуживать клиентов и проводить операции на финансовых рынках в штатном режиме. Все карты банка, в том числе иностранных платежных систем, продолжат работать в магазинах, а также в банкоматах на всей территории России.