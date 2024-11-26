В Госдуме сообщили о повышении пособия по безработице в 2025 году

«В 2025 году размер пособия по безработице в России увеличится впервые за долгое время. С 1 января это пособие будет проиндексировано на 7,3%, его максимальная сумма составит 14 742 рубля», — уточнил Никита Чаплин.
Депутат заявил, что индексация пособий ранее не была строго прописана в законодательстве, однако теперь правительство стремится обеспечить более устойчивую поддержку для россиян, оставшихся без работы. Парламентарий отметил, что в следующем году планируется модернизация центров занятости в 17 регионах страны. Кроме того, он подчеркнул, что одним из ключевых элементов программы будет совместное финансирование адаптации рабочих мест для людей с инвалидностью.
«Реализация национального проекта “Кадры” предусматривает создание и переоборудование около 12 тысяч рабочих мест для людей с особыми потребностями к концу 2025 года. Эти инициативы направлены на повышение доступности рабочего рынка и создание комфортных условий для всех категорий трудоспособных граждан страны», — заключил Чаплин.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».