В Госдуме сообщили о повышении пособия по безработице в 2025 году

Депутат заявил, что индексация пособий ранее не была строго прописана в законодательстве, однако теперь правительство стремится обеспечить более устойчивую поддержку для россиян, оставшихся без работы. Парламентарий отметил, что в следующем году планируется модернизация центров занятости в 17 регионах страны. Кроме того, он подчеркнул, что одним из ключевых элементов программы будет совместное финансирование адаптации рабочих мест для людей с инвалидностью.