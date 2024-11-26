Трамп угрожает ввести новые пошлины для Мексики, Канады и Китая

«Тарифными» угрозами Дональд Трамп поделился в понедельник вечером в паре постов в своей соцсети Truth Social.
В качестве одного из моих первых указов 20 января я подпишу все необходимые документы, чтобы взимать с Мексики и Канады 25%-ную пошлину на все товары, поступающие в США.
Он пожаловался, что «тысячи людей хлынули в США через Мексику и Канаду, привозя с собой преступность и наркотики в невиданных ранее масштабах». Трамп пообещал, что новые пошлины останутся в силе «до тех пор, пока наркотики, в частности фентанил, и все нелегальные иммигранты не откажутся от вторжения в нашу страну».
При этом Arab News отмечает, что уровень насильственных преступлений в США снизился по сравнению с максимумами, зафиксированными в пандемию. А количество мигрантов, попадающих в США через южную границу с Мексикой, находится на самом низком уровне за последние четыре года. Большая часть американского фентанила ввозится контрабандой из Мексики, причем при президенте Джо Байдене изъятие этого наркотика на границе резко выросло. По официальным данным США, в 2024 бюджетном году было изъято около 12 247 килограммов фентанила по сравнению с 1154 килограммами в 2019 году, когда президентом был Трамп.
Трамп также обрушился на Китай. По его словам, он неоднократно вел переговоры с Пекином о пресечении наркотрафика в США, но «безрезультатно».
Пока [поставки наркотиков] не прекратятся, мы будем взимать с Китая дополнительную 10%-ную пошлину, сверх любых дополнительных тарифов, на все их многочисленные товары, поступающие в США.
Неясно, действительно ли Трамп реализует свои угрозы или собирается использовать их в качестве тактики переговоров перед вступлением в должность в 2025 году.
На прошлой он написал в статье для Fox News, что тарифы являются «полезным инструментом для достижения внешнеполитических целей президента, будь то принуждение союзников нарастить расходы на собственную оборону, открытие иностранных рынков для экспорта из США, обеспечение сотрудничества в деле прекращения нелегальной иммиграции и пресечения торговли фентанилом или сдерживание военной агрессии».
Если Трамп решится на введение «драконовских» тарифов, новые налоги станут вызовом для экономик Канады и Мексики. Они также поставят под сомнение надежность Североамериканского соглашения о свободной торговле от 2020 года, заключенного в значительной степени при посредничестве Трампа.
Как добавляет Axios, тарифные угрозы Трампа, которые уже вызвали опасения по поводу инфляции и торговой войны, являются тревожным сигналом для тех в Вашингтоне и на Уолл-стрит, кто думает, что это блеф. Но, узнав о тарифном плане Трампа почти за два месяца до его реализации, правительства всех трех стран получат время отреагировать и, возможно, договориться об альтернативе.