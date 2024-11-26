Трамп угрожает ввести новые пошлины для Мексики, Канады и Китая

При этом Arab News отмечает, что уровень насильственных преступлений в США снизился по сравнению с максимумами, зафиксированными в пандемию. А количество мигрантов, попадающих в США через южную границу с Мексикой, находится на самом низком уровне за последние четыре года. Большая часть американского фентанила ввозится контрабандой из Мексики, причем при президенте Джо Байдене изъятие этого наркотика на границе резко выросло. По официальным данным США, в 2024 бюджетном году было изъято около 12 247 килограммов фентанила по сравнению с 1154 килограммами в 2019 году, когда президентом был Трамп.