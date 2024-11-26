Трамп обещал ввести пошлины в 10% на товары из Китая

«У меня было много переговоров с Китаем об огромных объемах наркотиков, особенно фентанила (синтетический опиоид — прим. ТАСС), отправляемых в США, но это не дало результатов, — написал Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social. — Представители Китая говорили мне, что введут максимальное наказание, смертную казнь, для любых уличенных в этом торговцев наркотиками, но, к сожалению, они так этого и не сделали и наркотики поступают в нашу страну в невиданных ранее объемах по большей части через Мексику».