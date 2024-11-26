Трамп обещал ввести пошлины в 10% на товары из Китая

«У меня было много переговоров с Китаем об огромных объемах наркотиков, особенно фентанила (синтетический опиоид — прим. ТАСС), отправляемых в США, но это не дало результатов, — написал Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social. — Представители Китая говорили мне, что введут максимальное наказание, смертную казнь, для любых уличенных в этом торговцев наркотиками, но, к сожалению, они так этого и не сделали и наркотики поступают в нашу страну в невиданных ранее объемах по большей части через Мексику».
«Пока это не прекратится, мы будем взимать с Китая дополнительные 10-процентные пошлины сверх любых других дополнительных пошлин на все их многочисленные товары, поступающие в Соединенные Штаты», — подчеркнул Трамп.
По итогам переговоров президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина в ноябре 2023 года на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско стороны «объявили о возобновлении двустороннего сотрудничества в области борьбы с наркотиками, направленного на сокращение потока фентанила и синтетических наркотиков».
В прошлом году федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США сообщали, что уровень смертности в стране от передозировки ввозимым с территории Мексики опиоидным синтетическим анальгетиком вырос почти в четыре раза с 2016 по 2021 год. Как отметили в ЦКПЗ, США сталкиваются с масштабной опиоидной эпидемией, которая ежегодно уносит жизни около 100 тыс. американцев.