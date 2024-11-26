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Товарооборот России и стран АСЕАН составил $17 млрд в 2024 году

Объем торговли РФ и АСЕАН в январе — октябре 2024 года вырос на 10% к аналогичному периоду прошлого года, достигнув около $17 млрд, заявил заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Груздев пленарной сессии бизнес-форума «Россия — АСЕАН». Его слова передают «Ведомости».

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: LUONG THAI LINH/EPA/ТАСС

Как отметил Груздев, торговля между Россией и странами АСЕАН по итогам всего 2023 года увеличилась на 15%, до $22 млрд. По его словам, основными товарами, которые поставляет Юго-Восточная Азия на российский рынок, является продукция машиностроения, комплектующие, электроника, бытовая техника, текстиль, сельскохозяйственная и химическая продукция.

Россия, в свою очередь, экспортирует в АСЕАН энергетическое сырье, машиностроительную продукцию, продукцию химпрома, главным образом удобрение и продовольствие, а также цифровые услуги.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».