Товарооборот России и стран АСЕАН составил $17 млрд в 2024 году

Как отметил Груздев, торговля между Россией и странами АСЕАН по итогам всего 2023 года увеличилась на 15%, до $22 млрд. По его словам, основными товарами, которые поставляет Юго-Восточная Азия на российский рынок, является продукция машиностроения, комплектующие, электроника, бытовая техника, текстиль, сельскохозяйственная и химическая продукция.
Россия, в свою очередь, экспортирует в АСЕАН энергетическое сырье, машиностроительную продукцию, продукцию химпрома, главным образом удобрение и продовольствие, а также цифровые услуги.
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