Товарооборот России и стран АСЕАН составил $17 млрд в 2024 году

Как отметил Груздев, торговля между Россией и странами АСЕАН по итогам всего 2023 года увеличилась на 15%, до $22 млрд. По его словам, основными товарами, которые поставляет Юго-Восточная Азия на российский рынок, является продукция машиностроения, комплектующие, электроника, бытовая техника, текстиль, сельскохозяйственная и химическая продукция.