Товарооборот РФ и Казахстана за 10 лет вырос на 30%

УФА, 26 ноября. /ТАСС/. Товарооборот России и Казахстана за последние 10 лет увеличился на 30%, взаимовыгодное сотрудничество двух стран продолжит развиваться. Об этом заявил вице-министр торговли и интеграции республики Кайрат Торебаев.
«Наши страны динамично развивают торговлю, торгово-экономическое сотрудничество. Мы посмотрели статистику: за последние 10 лет наш товарооборот увеличился почти на 30%, при этом экспорт увеличился почти на 60%, а экспорт переработанной продукции из Казахстана увеличился в 2,3%. Это говорит о том, что наше сотрудничество очень взаимовыгодно», — сказал он на полях ХХ форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Уфе.
При этом Торебаев отметил, что приграничным регионам необходимо «более активно работать, обмениваться взаимными визитами, создавать совместные предприятия». По его словам, всего в Казахстане работает 23 тыс. российских предприятий. «Это очень большая сумма по сравнению с другими странами. И это говорит о том, что наше взаимоотношение будет только расти», — добавил он.
Вице-министр также подчеркнул, что межрегиональный форум с каждым годом «становится все лучше и лучше», а организация этого мероприятия в Уфе «достаточно сильно подняла планку».
Юбилейный ХХ форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана проходит в Уфе
ТАСС — генеральный информационный партнер форума.