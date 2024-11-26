Товарооборот РФ и Казахстана за 10 лет вырос на 30%

«Наши страны динамично развивают торговлю, торгово-экономическое сотрудничество. Мы посмотрели статистику: за последние 10 лет наш товарооборот увеличился почти на 30%, при этом экспорт увеличился почти на 60%, а экспорт переработанной продукции из Казахстана увеличился в 2,3%. Это говорит о том, что наше сотрудничество очень взаимовыгодно», — сказал он на полях ХХ форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Уфе.