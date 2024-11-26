Средний размер микрозайма в октябре вырос почти на 7% в годовом сравнении

При этом по сравнению с предыдущим месяцем средний чек микрозайма вырос в октябре на 2,2% (в сентябре 2024 года — 9,9 тыс. рублей).
Наибольший средний размер микрозайма в октябре 2024 года (среди 30 регионов — лидеров по объемам выдачи этого вида розничного кредитования) был зафиксирован в Москве (12,28 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (11,51 тыс. рублей), Ростовской (11,41 тыс. рублей) и Московской (11,12 тыс. рублей) областях, а также в Краснодарском крае (10,67 тыс. рублей).
Наибольший рост среднего чека микрозайма в октябре 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем продемонстрировали Тюменская область (+7,6%), Пермский край (+7,2%), Санкт-Петербург (+6,1%), а также Самарская (+5,6%) и Омская (+5,1%) области. В некоторых регионах из топ-30 средний чек микрозайма в октябре сократился, в том числе в Республике Саха (Якутия) (-1%), а также в Ростовской (-1%) и Владимирской (-0,1%) областях. В Москве показатель за месяц вырос на 5%.
«После снижения с июля по август, в сентябре и октябре средний размер микрозайма немного увеличился. При этом в 2024 году его значение в целом достаточно стабильно, а рост не превышает инфляции. Такая умеренная динамика во многом связана с мерами регулятора по охлаждению микрофинансового рынка, в том числе с макропруденциальными лимитами в части долговой нагрузки заемщиков и снижением максимально возможной процентной ставки по микрозаймам», — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, слова которого приведены в сообщении.