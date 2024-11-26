Средний размер микрозайма в октябре вырос почти на 7% в годовом сравнении

«После снижения с июля по август, в сентябре и октябре средний размер микрозайма немного увеличился. При этом в 2024 году его значение в целом достаточно стабильно, а рост не превышает инфляции. Такая умеренная динамика во многом связана с мерами регулятора по охлаждению микрофинансового рынка, в том числе с макропруденциальными лимитами в части долговой нагрузки заемщиков и снижением максимально возможной процентной ставки по микрозаймам», — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, слова которого приведены в сообщении.