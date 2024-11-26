СМИ: поставки российской нефти по морю достигли минимума за два месяца

За неделю с 18 по 24 ноября на танкеры погрузили 20,5 миллиона баррелей «черного золота» против 19,8 миллиона неделей ранее. А ежедневные поставки сырой нефти за этот период достигли 2,93 миллиона баррелей.
Однако, отметило агентство, в октябре объемы поставок были значительно выше, в течение последних недель они были ниже среднего показателя.
Кроме того, за четыре последние недели объем экспорта в Азию сократился до 2,76 миллиона баррелей в сутки. Значительно снизилась доля Индии — на 24% с конца октября. При этом поставки в Турцию увеличились до 370 тысяч баррелей в сутки.
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