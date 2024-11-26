СМИ: поставки российской нефти по морю достигли минимума за два месяца

Кроме того, за четыре последние недели объем экспорта в Азию сократился до 2,76 миллиона баррелей в сутки. Значительно снизилась доля Индии — на 24% с конца октября. При этом поставки в Турцию увеличились до 370 тысяч баррелей в сутки.