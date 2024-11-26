Силуанов призвал не создавать ожиданий по повышению ключевой ставки

«Почему все ждут повышения ставки? Не надо создавать каких-то дополнительных ожиданий таких. Знаете, когда думаешь много об этом, сбывается. Поэтому надо думать об обратном», — сказал министр финансов РФ Антон Силуанов на пленарном заседании IX Международного форума Финансового университета.