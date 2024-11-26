Силуанов призвал не создавать ожиданий по повышению ключевой ставки

«Почему все ждут повышения ставки? Не надо создавать каких-то дополнительных ожиданий таких. Знаете, когда думаешь много об этом, сбывается. Поэтому надо думать об обратном», — сказал министр финансов РФ Антон Силуанов на пленарном заседании IX Международного форума Финансового университета.
25 октября Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 2 п.п., до рекордного уровня 21% годовых. Ранее, в сентябре, регулятор повысил ключевую ставку на 1 п.п., до 19% годовых. Следующее заседание совета директоров по ключевой ставке намечено на 20 декабря 2024 года.