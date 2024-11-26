Силуанов: поддержка экономики РФ из бюджета будет точечной

«В следующую трехлетку мы будем проводить взвешенную, сбалансированную бюджетную политику, но отказываться от стимулирования отдельных направлений, таких как технологическое развитие, прорыв, те отрасли, которые необходимо поддерживать, — это мы будем делать. Бюджет будет поддерживать экономику, но делать это точечно, в те секторы, которые требуют государственной поддержки, которые отвечают национальным целям развития, о чем говорил президент», — отметил Силуанов.