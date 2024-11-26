Силуанов назвал текущий курс рубля благоприятным для экспорта

«Криптовалюта это элемент майнинга, а ЦФА выпуск финансовых активов, либо обеспеченным какой-то валютой или обеспеченных соответствующим активом. Я думаю, что это будет развиваться больше для расчетов. Как расчеты — отличные меры на сегодня. Еще раз повторюсь, это позволяет миновать кредитные организации, которые не хотят работать с нами», — добавил он.