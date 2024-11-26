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Силуанов назвал текущий курс рубля благоприятным для экспорта

Для экспортеров курсы валют важнее, чем ключевая ставка ЦБ. Текущий курс «способствует» им, заявил глава Минфина России Антон Силуанов на пленарной сессии IX Международного форума Финансового университета «Новая экономическая политика 2.0: от адаптации к рывку».

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail

«Есть инструментарий, в том числе бюджетный, который помогает в нынешних сложных для привлечения кредитный ресурсов условиях экспорт поддержать. Ну и самое то главное, курс для экспорта важнее ставки. Я не говорю, что курс хороший или плохой. Сегодня курс для экспортеров очень-очень даже способствующий экспорту», — сказал министр.

Силуанов также отметил, что банки обеспечивают кровеносную финансовую систему. По его словам, если кредитные организации будут недокапитализированы, это покажет неустойчивость банковской системы и, в дальнейшем, конец экономики и промышленности России.

Кроме того, глава Минфина высказался о цифровых финансовых активах. Он выразил уверенность, что ЦФА в конечном счете заменят обычные схемы международных платежей.

«Криптовалюта это элемент майнинга, а ЦФА выпуск финансовых активов, либо обеспеченным какой-то валютой или обеспеченных соответствующим активом. Я думаю, что это будет развиваться больше для расчетов. Как расчеты — отличные меры на сегодня. Еще раз повторюсь, это позволяет миновать кредитные организации, которые не хотят работать с нами», — добавил он.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».