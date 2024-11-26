Силуанов назвал текущий курс рубля благоприятным для экспорта

«Есть инструментарий, в том числе бюджетный, который помогает в нынешних сложных для привлечения кредитный ресурсов условиях экспорт поддержать. Ну и самое то главное, курс для экспорта важнее ставки. Я не говорю, что курс хороший или плохой. Сегодня курс для экспортеров очень-очень даже способствующий экспорту», — сказал министр.
Силуанов также отметил, что банки обеспечивают кровеносную финансовую систему. По его словам, если кредитные организации будут недокапитализированы, это покажет неустойчивость банковской системы и, в дальнейшем, конец экономики и промышленности России.
Кроме того, глава Минфина высказался о цифровых финансовых активах. Он выразил уверенность, что ЦФА в конечном счете заменят обычные схемы международных платежей.
«Криптовалюта это элемент майнинга, а ЦФА выпуск финансовых активов, либо обеспеченным какой-то валютой или обеспеченных соответствующим активом. Я думаю, что это будет развиваться больше для расчетов. Как расчеты — отличные меры на сегодня. Еще раз повторюсь, это позволяет миновать кредитные организации, которые не хотят работать с нами», — добавил он.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».