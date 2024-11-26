Штраф за продажу сигарет и вейпов детям составит до 2 млн рублей

Согласно законопроекту, предлагается установить штраф за продажу детям табачной продукции в размере от 200 до 300 тыс. рублей для граждан, в размере от 500 до 700 тыс. рублей для должностных лиц, в размере от 1,5 до 2 млн рублей для юридических лиц. В настоящее время сумма штрафа за такое нарушение для граждан составляет от 40 до 60 тыс. рублей, для должностных лиц — от 150 до 300 тыс. рублей, для юридических лиц — от 400 до 600 тыс. рублей.