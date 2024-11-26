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Штраф за продажу сигарет и вейпов детям составит до 2 млн рублей

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Продажа несовершеннолетнему табачной и никотинсодержащей продукции, кальянов может повлечь штраф до 2 млн рублей для юрлиц. Это следует из текста законопроекта об усилении административной ответственности за нарушения при реализации табачной продукции, документ есть в распоряжении ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

Предлагается внести поправки в статью 14.53 КоАП РФ (несоблюдение ограничений и (или) нарушение запретов в сфере торговли табачными изделиями, табачной продукцией, никотинсодержащей продукцией и сырьем для их производства, кальянами, устройствами для потребления никотинсодержащей продукции).

Согласно законопроекту, предлагается установить штраф за продажу детям табачной продукции в размере от 200 до 300 тыс. рублей для граждан, в размере от 500 до 700 тыс. рублей для должностных лиц, в размере от 1,5 до 2 млн рублей для юридических лиц. В настоящее время сумма штрафа за такое нарушение для граждан составляет от 40 до 60 тыс. рублей, для должностных лиц — от 150 до 300 тыс. рублей, для юридических лиц — от 400 до 600 тыс. рублей.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что к внесению готовится законопроект об уголовном наказании за продажу вейпов несовершеннолетним и об увеличении штрафов за подобные нарушения. Инициатива разрабатывается в том числе главами комитетов Госдумы по экономической политике Максимом Топилиным и по молодежной политике Артемом Метелевым.