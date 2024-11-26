«Росводоканал» предложил привязать пени по долгам за ЖКХ к ставке ЦБ

По словам Широкова, собираемость прошлых лет в среднем у «Росводоканала» складывалась на уровне 98%. При этом он отмечает, что «процесс взыскания усложняется и становится дороже для компании»: «С марта 2023-го закрыт доступ к персональным данным в Росреестре (служба ограничила предоставление информации из Единого государственного реестра недвижимости, получить эти данные можно только с согласия собственника. — РБК). С сентября уже этого года произошел ряд изменений в действующем законодательстве, который повлиял на удорожание процедуры взыскания долга через суд. Были почти кратно увеличены пошлины при обращении в суд. Раньше пошлина составляла от 200 ₽, сейчас — от 2 тыс. руб. и выше».