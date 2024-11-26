«Росводоканал» предложил привязать пени по долгам за ЖКХ к ставке ЦБ

«Неплатежи [россиян по оплате за коммунальные услуги] есть, естественно, и это нормально», — рассказал в интервью РБК Максим Широков, председатель совета директоров ГК «Росводоканал». — «Но любой неплатеж, особенно в тарифном бизнесе, это мгновенно подрезает нам крылья. Вопрос: как с этим работать? Есть крайняя мера — ограничение ресурса, но мы практически ее не применяем, стараемся работать на дальних подходах — работаем активно по предупреждению задолженности в досудебном порядке, коммуницируем с клиентами, напоминая о необходимости заплатить, улучшаем работу центров обслуживания клиентов».
Чем занимается «Росводоканал»
ГК «Росводоканал» с 2003 года входит в периметр активов «Альфа-Групп». На текущий момент, по собственным данным, предприятия обеспечивают водой 7,2 млн жителей в Архангельске, Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Липецке, Омске, Оренбурге, Орске, Южно-Сахалинске, Тихорецке, Томске, Тюмени и Тюменском районе. На долю «Росводоканала» приходится 30% рынка водоснабжения и водоотведения, обслуживаемого частными операторами.
Размер совокупного долга россиян по оплате за коммунальные услуги снизился за последние два года и на октябрь 2024-го составлял 833 млрд руб., приводил данные глава Минстроя Ирек Файзуллин. «Собираемость [платежей за ЖКХ] увеличилась до 101% [год к году] в среднем по стране», — отмечал он.
По словам Широкова, собираемость прошлых лет в среднем у «Росводоканала» складывалась на уровне 98%. При этом он отмечает, что «процесс взыскания усложняется и становится дороже для компании»: «С марта 2023-го закрыт доступ к персональным данным в Росреестре (служба ограничила предоставление информации из Единого государственного реестра недвижимости, получить эти данные можно только с согласия собственника. — РБК). С сентября уже этого года произошел ряд изменений в действующем законодательстве, который повлиял на удорожание процедуры взыскания долга через суд. Были почти кратно увеличены пошлины при обращении в суд. Раньше пошлина составляла от 200 ₽, сейчас — от 2 тыс. руб. и выше».
Собеседник РБК рассказал, что компания вместе с другими участниками рынка подготовила ряд мер, позволяющих улучшить собираемость в сфере ЖКХ, их передали на рассмотрение в Госдуму, Минстрой и правительство: «Мы предлагаем ввести обязанность граждан передавать необходимые персональные данные в ресурсоснабжающую организацию при заключении договора снабжения, отладить механизм уведомления должников о приказном производстве, развивать институт исполнительной надписи нотариуса при взыскании за услуги ЖКХ в рамках тарифных расходов, изменить расчет пени от действующей ключевой ставки ЦБ РФ, расширить возможности по отключению должников. А также провести пересмотр нормативов потребления воды и повышающих коэффициентов как эффективных инструментов стимулирования абонентов к установке приборов учета».
Как пояснили РБК в «Росводоканале», «долги [населения] копятся, взыскать их крайне сложно»: «При этом при расчете пени используется ставка 9,5%, в то время как на данный момент ключевая ставка составляет 21%. Юридические лица используют эту разницу в ставках и вместо оплаты услуг размещают средства на депозитах. Очевидно, что размер пени должен соответствовать ключевой ставке ЦБ и необходим механизм, постоянно коррелирующий пени и ставку». По словам представителя компании, инициатива направлена «на стимулирование в первую очередь юридических лиц к своевременной оплате и исключение возможности для отвлечения средств, которые некоторые юрлица вместо оплаты услуг ЖКХ используют фактически для своего обогащения».
Все предложенные компанией инициативы «направлены на дополнительную защиту добросовестных плательщиков»: «Важный вопрос — нормативы потребления воды, — продолжает собеседник РБК. — Сегодня норматив, как правило, не превышает среднюю величину потребления. Некоторые потребители намеренно отказываются от установки приборов учета или даже намеренно выводят их из строя, чтобы использовать больше воды, а платить меньше». По его словам, явление стало носить «системный характер», поэтому нужно пересматривать нормативы потребления воды в сторону увеличения и применять повышающие коэффициенты, если абоненты не готовы к установке приборов учета.