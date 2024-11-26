Российская валюта и рынок акций снижаются во вторник

По данным на 10:00 по московскому времени, индекс Мосбиржи снижался на 0,57% и оказался на отметке в 2 516,24 пункта, индекс РТС — также ушел в минус на 0,57% и составил 763,72 пункта.
При этом курс юаня к рублю на открытии торгов вырос на 10,25 коп. по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 14,5 рубля (14,483 рубля в понедельник), свидетельствуют данные торгов.
Чуть позже, в 10:15 по московскому времени, индекс Мосбиржи ускорил снижение и находился на отметке 2 513,39 пункта (-0,68%), индекс РТС — на уровне 762,81 пункта (-0,68%).
Курс юаня незначительно замедлил укрепление к рублю и находился на отметке 14,468 ₽ (+8,25 коп.).
Доллар на Мосбирже
Что касается курса доллара, то в моменте он превысил отметку в 105 рублей, это максимум с 2022 года. В 11:08 по московскому времени доллар прибавил 0,97% и превысил 105,5 рубля.
Евро во вторник также демонстрирует укрепление, в 11:09 по московскому времени оно прибавляло 0,81% и и оказалось выше отметки в 110 рублей (110,03 рубля за евро).
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»