Россияне рискуют отдать по ипотеке в семь раз больше, чем стоит квартира

По его данным, расчеты следующие: кредит под 29% с первоначальным взносом, составляющим 20%, оформлен на десять лет на стандартную квартиру в 37 квадратных метров. Общие затраты (все платежи и первоначальный взнос) почти в три раза превысят стоимость лота как для новостроек, так и для вторички. Ежемесячный платеж при покупке в кредит стандартной квартиры на первичном рынке Москвы будет достигать 291,3 тысячи рублей, на вторичном — 257,9 тысячи рублей (в силу более низкой стоимости жилья). Платеж в регионах (без учета двух столиц) — 118,3 тысячи и 97,1 тысячи рублей соответственно.