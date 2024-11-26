Россияне рискуют отдать по ипотеке в семь раз больше, чем стоит квартира

По его данным, расчеты следующие: кредит под 29% с первоначальным взносом, составляющим 20%, оформлен на десять лет на стандартную квартиру в 37 квадратных метров. Общие затраты (все платежи и первоначальный взнос) почти в три раза превысят стоимость лота как для новостроек, так и для вторички. Ежемесячный платеж при покупке в кредит стандартной квартиры на первичном рынке Москвы будет достигать 291,3 тысячи рублей, на вторичном — 257,9 тысячи рублей (в силу более низкой стоимости жилья). Платеж в регионах (без учета двух столиц) — 118,3 тысячи и 97,1 тысячи рублей соответственно.
При оформлении кредита на 15 лет (остальные параметры те же) расходы будут почти в четыре больше стоимости квартиры. Ежемесячный платеж по ипотеке составит около 278,5 тысячи рублей для стандартной квартиры в московской новостройке и 246,6 тысячи рублей для вторичного рынка. Показатели регионов — 113,1 тысячи и 92,8 тысячи рублей, уточнил Попов.
По его подсчетам, заемщику, оформляющему ипотеку на 20 лет, придется в целом выплатить в пять раз больше стоимости квартиры. Ежемесячный платеж для новостройки в столице — 275,6 тысячи рублей, для вторички — 244 тысячи рублей. В регионах — 112 тысяч и 91,9 тысячи рублей соответственно.
При ипотеке на 25 лет при тех же 29% общие затраты заемщика уже в шесть раз превысят стоимость жилья. Ежемесячный платеж при покупке в кредит стандартной первички в Москве возрастает до 274,9 тысячи рублей, при выборе вторички — до 243, 4 тысячи рублей. В регионах это 111,7 тысячи и 91,6 тысячи рублей соответственно.
Наконец, затраты вырастут в целых семь раз, если ипотека оформлена на 30 лет. В столице за стандартную квартиру в новостройке потребуется ежемесячно выплачивать 274,7 тысячи рублей, на вторичном рынке — 243,3 тысячи рублей. В регионах — 111,6 тысячи рублей и 91,6 тысячи рублей соответственно.
Попов добавил, что в целом переплата с ноября выросла в два с половиной раза вне зависимости от срока выплат. Он также отметил, что сейчас почти никто не берет столь дорогие кредиты с прицелом на многолетнее обслуживание. «Сейчас ипотечный кредит интересен тем, кто располагает большим первоначальным взносом или же планирует оперативно погасить значительную часть долга», — сказал Попов.
Он также рассказал, что по семейной ипотеке заемщикам не придется отдавать многократные суммы за жилье, взятое в кредит. В этом случае потратить придется примерно в полтора-два раза больше, чем стоит квартира.