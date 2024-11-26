Россияне ощутили увеличение цен на одежду российских производителей

Руководствуются россияне при выборе товаров в основном ценовым фактором, качеством материалов и внешним видом. Примечательно, что при выборе одежды для большинства опрошенных решающим является дизайн (87%), а в обуви ценится в первую очередь качество материалов и долговечность (84%), тогда как дизайн занимает приоритетную позицию у чуть меньшего количества респондентов (74%). Цена при выборе одежды стоит на втором месте (72%), а при выборе обуви — на третьем (61%). Качество и долговечность одежды являются приоритетными для 72% опрошенных.