Politico: Британия вернет тарифы на товары из США, если Трамп введет пошлины

По словам неназванного министра британского кабинета, потенциальные американские пошлины «очень велики» для Лондона. Он отметил, что «торговля составляет лишь около 10% от американского ВВП, в то время как у Британии этот показатель достигает порядка 30%». Вместе с тем источник подчеркнул, что, если Трамп начнет вводить меры, британское правительство «предпочтет заключить сделку, а не предпринимать ответные действия, как это было в прошлый раз».