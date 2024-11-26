Минцифры выработало меры для защиты людей от мошенничества

Кроме того, кредитные организации будут обязаны проводить более тщательную проверку заемщиков, включая анализ кредитной истории, банковского счета, на который планируется перевод денежных средств, и запрет на перечисление микрозаймов на счета третьих лиц. Если человек сменил свои учетные данные или произошла утечка его персональных данных, будет срабатывать временная «заморозка» на выдачу займов онлайн, то есть какое-то время оформить кредит будет невозможно, добавили в аппарате Григоренко.