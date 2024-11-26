Минцифры выработало меры для защиты людей от мошенничества

«По поручению правительства Минцифры России совместно с правоохранительными органами и Банком России разработало пакет законопроектов, направленных на защиту граждан от мошеннических схем с использованием информационных технологий. Это комплексный план действий, который охватывает все наиболее распространенные уловки кибермошенников», — рассказали в аппарате вице-премьера.
Как отметил сам Григоренко, были проанализированы наиболее распространенные мошеннические схемы, включая обман через звонки и сообщения, взломы личных кабинетов и оформление кредитов на чужие паспорта и на основе этого анализа были разработаны меры. «В результате гражданам станет доступен широкий набор инструментов, который поможет им обезопасить себя от телефонного и интернет-мошенничества», — добавил вице-премьер.
Новые меры.
Пакет законопроектов включает около 30 мер. Например, граждане смогут удаленно запретить оформление кредитов и займов онлайн на свое имя через «Госуслуги» или банковские приложения. Снять это ограничение можно будет при личном посещении МФЦ или отделения банка.
Кроме того, кредитные организации будут обязаны проводить более тщательную проверку заемщиков, включая анализ кредитной истории, банковского счета, на который планируется перевод денежных средств, и запрет на перечисление микрозаймов на счета третьих лиц. Если человек сменил свои учетные данные или произошла утечка его персональных данных, будет срабатывать временная «заморозка» на выдачу займов онлайн, то есть какое-то время оформить кредит будет невозможно, добавили в аппарате Григоренко.
Также закрепляется возможность онлайн-обмена информацией между госорганами, банками и цифровыми платформами. Автоматический мониторинг позволит практически моментально выявлять подозрительные действия, блокировать их и уведомлять правоохранительные органы о потенциальных преступлениях.
Вводятся новые обязательные правила по идентификации и проверке личности пользователей, а также обязательная маркировка звонков. Теперь на экране телефона пользователя будет отображаться название организации и человек, что позволит понять, звонит ли ему банк или мошенник.
Также планируется запретить госорганам, банкам и операторам связи общаться с клиентами через мессенджеры, что поможет людям сразу распознавать мошенничество. «Граждане будут понимать, что все официальные уведомления могут приходить только через проверенные каналы связи», — заключили в аппарате вице-премьера.