Лут назвала продукты питания в России самыми доступными в мире

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Россия, несмотря на ситуацию с ростом цен, является страной с самыми доступными продуктами питания в мире. Об этом заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на пленарной сессии IX Международного форума Финансового университета «Новая экономическая политика 2.0: от адаптации к рывку».
«Мы очень конкурентоспособны, потому что Россия, несмотря на всю ситуацию сейчас с ростом цен на продукты питания, в принципе, у нас самые доступные продукты питания. Вот если посмотреть даже не с точки зрения “цена к цене”, а по ППС (паритет покупательной способности — прим. ТАСС), у нас самые доступные продукты питания в мире. Поэтому мы можем накормить себя. И мы видим потенциал экспорта в другие страны просто за счет конкуренции», — сказала Лут.
Она отметила, что Россия занимает третье место в мире по поставкам продовольствия в натуральном выражении. «Гипотетически, можно стать вторыми, потом первыми, если мы сейчас с технологиями поработаем», — добавила Лут.
В октябре 2024 года вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев в интервью телеканалу «Россия-24» сообщил, что Россия планирует в текущем году поставить на зарубежные рынки свыше 108 млн тонн сельскохозяйственной продукции.
В 2023 году объем поставок российской продукции АПК на зарубежные рынки составил $43,5 млрд. Всего на экспорт было направлено более 100 млн тонн продовольствия.