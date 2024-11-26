Лут назвала продукты питания в России самыми доступными в мире

«Мы очень конкурентоспособны, потому что Россия, несмотря на всю ситуацию сейчас с ростом цен на продукты питания, в принципе, у нас самые доступные продукты питания. Вот если посмотреть даже не с точки зрения “цена к цене”, а по ППС (паритет покупательной способности — прим. ТАСС), у нас самые доступные продукты питания в мире. Поэтому мы можем накормить себя. И мы видим потенциал экспорта в другие страны просто за счет конкуренции», — сказала Лут.