Лимит в рамках семейной ипотеки увеличат на 2,4 трлн рублей

«Минфин России и оператор программы “ДОМ.РФ” проводят работу по усовершенствованию механизма распределения лимитов на выдачу ипотечных кредитов между банками. Новый механизм с автоматической возможностью выдавать кредиты банками при наличии объема неиспользованным лимитов начнет действовать с 15 декабря. На 2025 год в рамках программы будет увеличен лимит на 2,4 трлн рублей», — добавили в публикации.