Лимит в рамках семейной ипотеки увеличат на 2,4 трлн рублей

В министерстве отметили, что на данный момент банки не использовали 390 миллиардов рублей — эти деньги оператор программы «ДОМ.РФ» распределит между кредитными организациями.
«Минфин России и оператор программы “ДОМ.РФ” проводят работу по усовершенствованию механизма распределения лимитов на выдачу ипотечных кредитов между банками. Новый механизм с автоматической возможностью выдавать кредиты банками при наличии объема неиспользованным лимитов начнет действовать с 15 декабря. На 2025 год в рамках программы будет увеличен лимит на 2,4 трлн рублей», — добавили в публикации.
Кроме того, подчеркнули в сообщении, кредитные организации дополнительно получили 446,9 миллиарда рублей из Резервного фонда Правительства РФ на льготные программы, в том числе на Семейную ипотеку. Расходы на эту программу по итогам 2024 года составят 432 миллиарда рублей.
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