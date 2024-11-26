Комитет СФ поддержал закон о федеральном бюджете на 2025−2027 годы

Как ожидается, Совет Федерации рассмотрит документ на пленарном заседании 27 ноября.
Согласно документу, доходы федерального бюджета в 2025 году прогнозируются в размере 40,296 трлн рублей, в 2026 году — 41,84 трлн рублей и в 2027 году — 43,154 трлн рублей. Расходы в 2025 году ожидаются на уровне 41,469 трлн рублей, в 2026 году — 44,022 трлн рублей, в 2027 году — 45,915 трлн рублей. Дефицит федерального бюджета составит в 2025 году — 1,173 трлн рублей, в 2026 году — 2,181 трлн рублей, в 2027 году — 2,761 трлн рублей.
ВВП в 2025 году прогнозируется в объеме 214,575 трлн рублей (рост на 2,5%), в 2026 году — в объеме 230,568 трлн рублей (рост на 2,6%), в 2027 году — 248,313 трлн рублей (рост на 2,8%).
Верхний предел государственного внутреннего долга составит на 1 января 2026 года 29,385 трлн рублей, на 1 января 2027 года — 34,046 трлн рублей, на 1 января 2028 года — 39,004 трлн рублей. Верхний предел государственного внешнего долга составит на 1 января 2026 года $61,1 млрд (€55,5 млрд), на 1 января 2027 года — $59,2 млрд (€53,4 млрд), на 1 января 2028 года — $56,5 млрд (€50,9 млрд).
Уровень инфляции составит в 2025 году — 4,5%, в 2026 и 2027 годах — 4%.
Объем Фонда национального благосостояния (по прогнозу на начало года) составит в 2025 году — 11,055 трлн рублей (5,2% ВВП), в 2026 году — 12,883 трлн рублей (5,6% ВВП) и в 2027 году — 14,927 трлн рублей (6% ВВП).