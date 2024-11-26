Комитет СФ поддержал закон о федеральном бюджете на 2025−2027 годы

Согласно документу, доходы федерального бюджета в 2025 году прогнозируются в размере 40,296 трлн рублей, в 2026 году — 41,84 трлн рублей и в 2027 году — 43,154 трлн рублей. Расходы в 2025 году ожидаются на уровне 41,469 трлн рублей, в 2026 году — 44,022 трлн рублей, в 2027 году — 45,915 трлн рублей. Дефицит федерального бюджета составит в 2025 году — 1,173 трлн рублей, в 2026 году — 2,181 трлн рублей, в 2027 году — 2,761 трлн рублей.