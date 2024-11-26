Каким будет курс рубля 27 ноября 2024: прогноз эксперта

Рост геополитического риска, санкционные угрозы, устойчивость сигналов, говорящих в пользу повышения ключевой ставки ЦБ на декабрьском заседании по-прежнему довлеют над участниками торгов.
Внешние настроения сегодня в целом были умеренно негативными. Повышение глобальных геополитических рисков и ожидания серьезных перемен в политике США с возвращением Дональда Трампа в Белый дом тревожат инвесторов в Китае и Европе.
Сегодня позднее будут опубликованы протоколы последнего заседания ФРС. Из макростатистики среды отметим предварительную оценку ВВП США за III кв. и данные по потребительским расходам американцев за октябрь.
Росстат завтра вечером представит данные по недельной инфляции, которые могут иметь ощутимое влияние на ход торгов в четверг.
В текущей коррекции видится много эмоций, при улучшении сигналов отскок может быть довольно стремительным. Прогноз по индексу Мосбиржи на 27 ноября — 2425−2575 п.
Рубль остается под перекрестным огнем негатива — обострения геополитики, новых санкционных преград для трансграничных расчетов, сезонного увеличения спроса на импорт и бюджетных трат, силы самого доллара к остальным валютам. Сдерживают ослабление нацвалюты меры валютного контроля, жесткая денежно-кредитная политика ЦБ, продажи валюты в рамках бюджетного правила. Слишком слабый рубль способствует усилению проинфляционных рисков, продолжительные девальвационные импульсы усиливают инфляционные ожидания у населения и бизнеса. В ближайшей перспективе нельзя исключать вмешательства финансовых властей в ситуацию. Например, могут быть вновь повышены лимиты по репатриации и продажи выручки для экспортеров. Краткосрочно ждем юань на уровне 14−15, доллар — 103−107 рублей.
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