Каким будет курс рубля 27 ноября 2024: прогноз эксперта

Рубль остается под перекрестным огнем негатива — обострения геополитики, новых санкционных преград для трансграничных расчетов, сезонного увеличения спроса на импорт и бюджетных трат, силы самого доллара к остальным валютам. Сдерживают ослабление нацвалюты меры валютного контроля, жесткая денежно-кредитная политика ЦБ, продажи валюты в рамках бюджетного правила. Слишком слабый рубль способствует усилению проинфляционных рисков, продолжительные девальвационные импульсы усиливают инфляционные ожидания у населения и бизнеса. В ближайшей перспективе нельзя исключать вмешательства финансовых властей в ситуацию. Например, могут быть вновь повышены лимиты по репатриации и продажи выручки для экспортеров. Краткосрочно ждем юань на уровне 14−15, доллар — 103−107 рублей.