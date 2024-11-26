Илон Маск раскритиковал власти Калифорнии за возможную отмену льгот для Tesla

Илон Маск, до этого публично поддержавший идею Трампа отменить выдачу федеральных субсидий в размере $7,5 тыс. на покупку электромобилей, на заявление губернатора Калифорнии отреагировал резкой критикой. «И это несмотря на то, что Tesla — единственный производитель электромобилей в Калифорнии! Это безумие!» — написал Маск в соцсети X.
По словам Ньюсома, в случае отмены федеральной программы штатам придется действовать самостоятельно. Губернатор не собирается полностью отказываться от программы поддержки перехода населения на электромобили, но намерен внести в нее изменения, чтобы сэкономить средства бюджета. В частности, Ньюсом хочет отказаться от поддержки крупных автоконцернов.
Ранее Илон Маск заявлял, что отмена субсидий на покупку электромобилей Tesla практически никак не скажется на финансовом положении его компании. При этом, по его словам, данная мера окажется разрушительной для американских конкурентов Tesla.