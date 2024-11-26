Илон Маск раскритиковал власти Калифорнии за возможную отмену льгот для Tesla

Илон Маск, до этого публично поддержавший идею Трампа отменить выдачу федеральных субсидий в размере $7,5 тыс. на покупку электромобилей, на заявление губернатора Калифорнии отреагировал резкой критикой. «И это несмотря на то, что Tesla — единственный производитель электромобилей в Калифорнии! Это безумие!» — написал Маск в соцсети X.