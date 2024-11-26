Гохран приобретет у АЛРОСА партию алмазов

«Российские алмазы, которые ценятся во всем мире, пополнят главную сокровищницу нашей страны. Намерение Гохрана России приобрести добытые АЛРОСА драгоценные камни демонстрирует уверенность государства в том, что их ценность продолжит расти, поскольку природные алмазы особенно редких и исключительных характеристик с каждым годом становятся все большей редкостью», — сказал Павел Маринычев, генеральный директор АЛРОСА.
Отмечается, что Гохран приобретет алмазы ювелирного качества различных цветовых и качественных характеристик, в том числе самый крупный из добытых в стране за последние 10 лет алмазов весом 390 карат.
Как добавляется в сообщении, сделка проходит на фоне умеренного увеличения цен на бриллианты.
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