Global Times: рост госдолга США грозит стать проблемой для мировой экономики

Китай, вторая по величине экономика мира, осознал необходимость принятия упреждающих мер для смягчения рисков, связанных с чрезмерной зависимостью от доллара США, говорится в колонке. «Процесс дедолларизации, который означает снижение зависимости от доллара в международной торговле, глобальных платежных системах и валютных резервах, стал ключевым направлением для Китая и многих других стран», — указано в материале GT. Продвигая использование юаня в трансграничной торговле и инвестициях, КНР стремится не только повысить свою финансовую устойчивость, но и снизить подверженность побочным эффектам фискальной и денежно-кредитной политики США, отмечает издание.