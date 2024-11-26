Глава Ростеха назвал убыточными экспортные контракты при высокой ключевой ставке

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Экспортные контракты Ростеха при высокой ключевой ставке убыточны. Об этом заявил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в ходе IX Международного форума Финансового университета.
Он отметил, что 2023−2024 годы в России были отмечены значительным ростом промышленного производства, «что влечет за собой, конечно, и определенный рост инфляции». «Постоянно говорят о том, что у нас перегретая экономика, что ее нужно охладить. Но я боюсь, что при охлаждении как бы совсем не заморозить, и вот тогда будет совсем плохо», — сказал Чемезов, добавив, что «разморозить» ее будет очень сложно. Потребуются немалые деньги для того, чтобы восстановить сегодняшний уровень производства.
«Особо хочу отметить и проблему с экспортом, поскольку львиную долю продукции, которую мы производим и готовы экспортировать, это продукция длительного цикла производства — от года и более. Понятно, что при экспортном контракте авансовые платежи составляет порядка 20−30%, не более. Все остальное необходимо брать в кредит. При такой ключевой ставке, конечно, это просто безумие. У нас любой контракт становится уже убыточным», — заявил Чемезов.
Он добавил, что в таких условиях Ростеху экспорт «придется, видимо, останавливать», в частности, продукции с длительным сроком производства, например, авиации, ПВО, судостроения. «Потому что сегодня уже средств для того, чтобы произвести эту продукцию у нас нет. Брать кредиты под такой процент — это значит, что мы через короткий промежуток времени станем банкротами», — отметил глава госкорпорации.
При этом он подчеркнул, что правительство РФ принимает меры для поддержки промышленности, особенно оборонной. «Мы получаем и льготные кредиты и субсидирование процентных ставок. Но это касается только вот прежде всего, конечно, гособоронзаказа. Все остальное — мы брошены на собственное выживание», — заключил он.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что ЦБ обеспокоен возможным ростом рисков закредитованности крупных компаний. При этом пока корпоративное кредитование в РФ не показывает признаков замедления.