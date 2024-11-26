Глава Ростеха назвал убыточными экспортные контракты при высокой ключевой ставке

Он отметил, что 2023−2024 годы в России были отмечены значительным ростом промышленного производства, «что влечет за собой, конечно, и определенный рост инфляции». «Постоянно говорят о том, что у нас перегретая экономика, что ее нужно охладить. Но я боюсь, что при охлаждении как бы совсем не заморозить, и вот тогда будет совсем плохо», — сказал Чемезов, добавив, что «разморозить» ее будет очень сложно. Потребуются немалые деньги для того, чтобы восстановить сегодняшний уровень производства.