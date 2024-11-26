«Финуслуги» назвали самые распространенные ошибки покупателей в «Черную пятницу»

Отмечается, что импульсивные покупки зачастую оборачиваются лишними расходами. При этом покупатели чаще принимают быстрое решение о приобретении товара, когда присутствует ограниченность предложения. Это в свою очередь используют продавцы, особенно в период распродаж, создавая иллюзию ограниченности предложения. В этом случае эксперты «Финуслуг» рекомендуют заранее составить список необходимых покупок и просчитать затраты на них.