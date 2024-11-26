Эксперт назвала сумму, которая обеспечит комфортную старость

«Сумма для комфортного проживания в старости составляет от 35,8 тыс. до 45−50 тыс. рублей, по результатам опросов россиян. При этом Министерство труда и социальной защиты РФ установило прожиточный уровень пенсионера в 2024 году в 13 290 рублей, что при всех опросах отмечают как недостаточный. Вкладывать средства для обеспечения комфортного проживания в старости необходимо в инвестиционные инструменты, которые дают доход выше, чем уровень инфляции. Самый простой инструмент — вложение в недвижимость», — считает экономист.