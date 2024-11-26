Эксперт объяснил, почему не стоит резко снижать ключевую ставку

«Похоже, политика Банка России по повышению ключевой ставки дает свои плоды. Заявления представителей Банка России недвусмысленно намекают на то, что в 2025 году финрегулятор настроен на снижение ключевой ставки. Это однозначно не будет так же резко, как в 2022 году, когда всего за полгода ключевая ставка снизилась с 20 до 8%. Быстрое снижение ставки на 5−10 п.п. спровоцирует немедленный скачок спроса во всех сегментах экономики (и бизнес, и население), что, в свою очередь, скажется на росте цен, так как предложение не будет успевать за спросом», — уточнил Валерий Тумин.
Согласно прогнозу эксперта, Центральный банк в течение года понизит ключевую ставку на 5−6 процентных пунктов, и к концу первого полугодия 2025 года она не будет ниже 17%. Такая динамика снижения ставки способна поддерживать баланс между предотвращением оттока средств с вкладов и увеличением объемов кредитования, отметил Тумин.
Он подчеркнул, что в целом темпы и интенсивность смягчения денежно-кредитной политики Центрального банка России в значительной степени зависят от масштабов государственных расходов. Эксперт считает это даже более значимым фактором, влияющим на уровень инфляции, чем увеличение цен.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».